تقارير: كايو يحصل على الجنسية الإماراتية وفابيو ليما في الطريق

كايو أصبح إماراتيًا ومواطنه فابيو ليما في الطريق.

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن حصول اللاعب البرازيلي كايو كانيدو، صانع ألعاب فريق العين، على الجنسية الإماراتية، ليتمكن من ارتداء القميص الأبيض.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب الإمارات، بقيادة الصربي إيفان يوفانوفيتش، بناء منتخبًا قويًا، يستطيع الصعود لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وأشار موقع "الإمارات اليوم" إلى أن كايو حصل على الجنسية الإماراتية، ليكون ضمن اللاعبين المواطنين الموجودين في صفوف العين.

وبذلك يحق للجهاز الفني لمنتخب الإمارات، استدعاء كايو كانيدو إلى صفوف الأبيض في أي وقت، ليتمكن من المشاركة في المباريات المقبلة.

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وحصل كايو على الجنسية الإماراتية، بعد قضاء 5 سنوات في الإمارات، بين فريقي الوصل والعين، حيث يحق الآن لفريق العين التعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

ويدرس الاتحاد الإماراتي خلال الوقت الحالي، حصول البرازيلي فابيو ليما لاعب نادي الوصل على الجنسية الإماراتية، ليستطيع المشاركة مع الأبيض.

وانتقل كايون إلى صفوف العين، مع بداية الموسم الحالي، قادمًا من الوصل، في صفقة كلفت 6 ملايين دولار.