تقارير - "كاف" يكذب اتحاد الكرة المصري بشأن التماس جهاد جريشة

جريشة تعرض لإيقاف لمدة 6 أشهر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الإفريقي لم يتلقى أي التماسات بشأن إيقاف جهاد جريشة الحكم الدولي المصري.

وتعرض جهاد جريشة حكم ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي لإيقاف لمدة 6 أشهر كاملة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، حسب مصدر من الكاف، أن الاتحاد الإفريقي لم يتلقى أي التماسات خاصة بجهاد جريشة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن التقدم بالتماس ضد حكم إيقاف جريشة 6 أشهر قبل أن يفجر الكاف مفاجأة بعدم تلقيه أي التماسات.

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وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم إسناد أي مباراة في كأس العالم للشباب المقام في بولندا للحكم المصري ليسير خلف الكاف في طريق إيقاف جريشة.