تقارير: "كاف" يُعيد النظام القديم لدوري الأبطال ويحدد مواعيد مبارياته

الاتحاد الإفريقي يعيد البطولة القارية لنظامها القديم.

أوصت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لجنة الطوارئ، بخطة جديدة لاستئناف المباريات المتبقية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي 2020، بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة المباريات.

وكانت الكاميرون قد أعلنت عن اعتذارها لعدم قدرتها على استضافة مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب الظروف الصحية بالبلاد، في ظل تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي، أوصت لجنة الطوارئ بالرجوع لنظام الذهاب والإياب لمباريات دور قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضافت التقارير، أنه في حالة تأهل الفريقين من نفس البلد، ستقام المباراة النهائية في نفس البلد، وإذا تأهل الفريقين من بلدين مختلفين، ستقام المباراة على أرض محايدة.

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وحددت لجنة المسابقات مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال، حيث ستقام مباراة ذهاب نصف النهائي يوم 25 سبتمبر، ومباراة الإياب يوم 2 أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 10 أكتوبر.

وأوصت اللجنة بالتشاور مع الدول المنظمة ووزارة الصحة، بشأن الحضور الجماهيري، إذا سمحت الأوضاع الصحية ذلك.

ومن المقرر أن تتخذ لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي "كاف" قرارها النهائي بشأن تلك التوصيات في أسرع وقت.

يأتي ذلك بعدما كان الاتحاد الإفريقي قد قرر أن تقام مباريات نصف النهائي، مباراتين فاصلتين، بالإضافة للمباراة النهائية، على شكل بطولة مجمعة في الكاميرون.

ويواجه الأهلي المصري نظيره الوداد البيضاوي المغربي، كما سيلعب الزمالك أمام الرجاء المغربي، في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.