تقارير .. "كاس" تطلب تأجيل نهائي دوري أبطال آسيا بسبب احتجاج النصر

النصر كان قدم احتجاج ضد بيرسبوليس الإيراني

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن وجود طلب من المحكمة الرياضية "كاس"، بتأجيل مباراة نهائي دوري أبطال آسيا المقرر لها الشهر الجاري بسبب احتجاج نادي النصر.

وكان النصر قد قدم شكوى ضد فريق بيرسبوليس بسبب إشراك الفريق الإيراني لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية رغم قرار إيقافهم من التعاقد من "فيفا".

ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام إيرانية، حسب "Quds online"، أن الاتحاد الآسيوي تلقى بالفعل خطابًا من محكمة "كاس" من أجل تأجيل اللقاء حتى يتم حسم القضية المعلقة والمقدمة من نادي النصر.

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وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد الآسيوي لم يرد حتى الآن على خطاب محكمة الكاس، حيث أن النهائي من المقرر إقامته يوم ديسمبر الجاري.

وأكدت التقارير أيضًا أن نادي بيرسبوليس رفض طلب الكاس بعقد جلسة استماع عاجلة، وهو ما ترتب عليه قيام المحكمة برفض النظر في الشكوى بشكل عاجل، وترتيب موعد مناسب لجميع الأطرف.

ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد جديد لجلسة الاستماع في الاحتجاج المقدم من نادي النصر ضد بيرسبوليس في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.