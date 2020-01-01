تقارير .. كارينيو يشكو الوحدة ويتلقى عروضًا من الأهلي والنصر

كارينيو يسعى للحصول على حقوقه من نادي الوحدة.

أكدت تقارير صحفية، على أن الأوروجوياني دانيال كارينيو، المدير الفني السابق لناديي الوحدة والنصر، استشار محاميه من أجل تقديم شكوى ضد نادي الوحدة السعودي، للحصول على مستحقاته المالية.

كارينيو كان يتولى مهمة تدريب نادي الوحدة، وقاده للصعود إلى بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل الرحيل عن تدريب الفريق.

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وأشار موقع "تنفيلد" الأوروجوياني إلى أن كارينيو يسعى للحصول على باقي مستحقاته من نادي الوحدة السعودي خلال الفترة الحالية، بعد أن رحل عن النادي.

وأضاف الموقع أن كارينيو حاول حل الموضوع بشكل ودي، عن طريق الاتصال بإدارة نادي الوحدة، عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني، ولكن دون جدوى.

وربطت بعض التقارير الصحفية العربية، اسم كارينيو بأندية سعودية، بينهم أهلي جدة ونادي النصر السعودي، من أجل التعاقد معه لتولي مهمة تدريبهم.

المدرب الأوروجوياني كان سبق له وتولى مهمة تدريب ناديي الشباب والنصر، قبل أن يرحل ويعود إلى المملكة لتدريب نادي الوحدة.