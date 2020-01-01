تقارير .. كابوس بيل ينتهي وتوتنهام يتعاقد معه

ريال مدريد تخلص من اللاعب أخيرًا

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حسم نادي توتنهام الإنجليزي صفقة جاريث بيل من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ليتخلص زين الدين زيدان أخيرًا من اللاعب.

التقارير الصحفية أشارت إلى اهتمام من توتنهام ومانشستر يونايتد بالتعاقد مع اللاعب لكن يبدو أنّ الفريق اللندني هو من نجح في ضمه.

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وسبق ولعب بيل في صفوف توتنهام قبل الرحيل إلى ريال مدريد في صيف 2013 في صفقة كانت الأغلى وقتها في تاريخ الملكي.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC فإنّ بيل اجتاز الكشف الطبي في توتنهام وسوف يتم الإعلان الرسمي قريبًا على أن يرحل اللاعب معارًا لموسم واحد.

وأكدت أنّ بيل سوف يحصل على نصف راتبه من ريال مدريد خلال هذه الفترة، كما أنّ اللاعب أخبر زملائه بالفعل أنّه سوف يلعب مع كتيبة جوزيه مورينيو بداية من الموسم المقبل.

كما أشارت شبكة سكاي سبورت إلى أنّ الاتفاق انتهى واللاعب أجرى الكشف الطبي في مدريد وسوف يسافر غدًا، الخميس، لتوقيع العقد والإعلان الرسمي.

ومن المتوقع أن ينضم سيرخيو ريجيلون أيضًا إلى صفوف توتنهام خلال الأيام المقبلة مقابل 30 مليون يورو مع وجود بند يسمح للنادي الملكي بإعادة اللاعب مقابل 40 مليون يورو.

وكان وكيل أعمال بيل قد نفى التوصل لاتفاق نهائي مع توتنهام مؤكدًا أنّ المفاوضات لا تزال جارية.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يحاول التخلص من عدد من اللاعبين لحل أزمة ميزانية الفريق التي تضررت بسبب جائحة كورونا.