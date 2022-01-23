تقارير | قرارات مفاجأة .. الهلال يقيل جارديم ويستقر على بديله

كشفت تقارير صحفية، عن اتخاذ إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قرارًا بإقالة البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للفريق الأزرق، خلال الفترة الحالية.

إدارة الهلال اتخذت قرارًا بإقالة جارديم، بعد نتائج ومستوى الفريق غير المقنع خلال الوقت الحالي، وهو الأمر الذي دفع الجماهير للمطالبة بإقالته.

الهلال يقرر إقالة جارديم

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية، إلى أن هناك أنباء قوية من داخل نادي الهلال، تشير بأن هناك نية داخل إدارة الهلال، بإقالة البرتغالي ليوناردو جارديم.

قرار إدارة الهلال يأتي خلال الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي ستقام خلال شهر فبراير القادم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتعادل الهلال في المباراة الأخيرة له أمام الباطن بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من هو مدرب الهلال القادم بدلًا من جارديم؟

وكشفت الصحيفة عن أن بديل جارديم في نادي الهلال، لن يخرج عن 3 مدربين، وهم البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السابق، والأرجنتيني رامون دياز، والروماني رازفان لوشيسكو مدربا الهلال السابقان.

ويبدو أن إدارة الهلال تريد أن يتم التعاقد مع مدرب يعرف الكرة السعودية ونادي الهلال جيدًا، لكي لا يحتاج لوقت للتعرف على اللاعبين والأجواء السعودية بسبب ضيق الوقت.

الهلال سيلعب مباراته الأولى في كأس العالم للأندية، يوم السادس من فبراير 2022، أمام الفائز من مواجهة الجزيرة وفريق بيراي التاهيتي، ليتم تحديد المتأهل لنصف النهائي، ليلاقي تشيلسي الإنجليزي.

اقرأ أيضًا ..

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية 2021؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

مونديال الأندية يهدد صفقة الهلال الجديدة والحسم خلال ساعات

الكشف عن حقيقة مفاوضات الهلال مع يوسف بلايلي