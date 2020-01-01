تقارير .. فينجر رفض تدريب برشلونة

مفاجأة غير متوقعة

زعمت تقارير صحفية فرنسية أن آرسين فينجر، المدير الفني الأسطوري لآرسنال، قد رفض عرضًا لتولي تدريب برشلونة.

ورحل فينجر عن تدريب آرسنال عام 2018 بعد 22 قضاها داخل الجانزر حقق خلالها جميع الألقاب المحلية الممكنة للنادي اللندني.

ولم يتول المدرب الفرنسي تدريب أي فريق بعد ذلك رغم ارتباط اسمه بأندية عديدة مثل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

المزيد من الفرق

الجديد بحسب "Le10sport" أن إدارة برشلونة قد تواصلت مع فينجر وعرضت عليه خلافة كيكي سيتيين، لكن رد الفرنسي كان قاطعًا بالرفض.

السبب خلف رفض فينجر التوجه إلى كامب نو هو عدم اقتناع صاحب الـ70 عامًا بالمشروع الرياضي لإدارة جوسيب ماريا بارتوميو.

كيكي سيتيين يعيش فترة عصيبة حاليًا في كتالونيا بعد خسارته لقب الدوري الإسباني بأداء متواضع للغاية وسط تأكيدات بأنه فقد السيطرة على غرف خلع الملابس.

اسم تشافي هيرنانديز طُرِح قبل وصول سيتيين وحتى خلال فترة فقدان الثقة به، لكن قائد البرسا الأسبق أعلن أنه لن يعود إلى ناديه قبل انتخابات مجلس الإدارة الصيف المقبل.

دوري أبطال أوروبا هو الفرصة الأخيرة لسيتيين لإثبات نفسه وبالتبعية البقاء في منصبه الموسم المقبل، لكن عليه أولًا تخطي عقبة بايرن ميونخ في ربع النهائي يوم الجمعة.

فينجر، الذي يعمل حاليًا كرئيس لتطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي، أعلن في أكثر من مناسبة أنه يود العودة للتدريب، مع تشديده على انتظار العرض المناسب لفعل ذلك.

اسم المدرب الفرنسي اقترن ببرشلونة كثيرًا في السنوات الماضية وآخرها في 2017 بعد رحيل لويس إنريكي، إلا أنه دائمًا ما كان يفضل البقاء على دكة بدلاء آرسنال.

الجدير بالذكر أن فينجر التقى كمدرب ببرشلونة في 9 مرات رفقة آرسنال، انتصر في مباراة واحدة فقط منها، كما خسر لقب دوري الأبطال عام 2006 على يد كتيبة فرانك ريكارد آنذاك.