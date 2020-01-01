تقارير - فيتوريا يُطيح بنور الدين أمرابط من قائمة النصر الآسيوية

مدرب العالمي قرر قيد الأسماء الأجنبية نفسها التي خاض بها غمار دوري أبطال آسيا النسخة الماضية

قالت تقارير صحفية مُقربة من نادي النصر السعودي أن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب العالمي قد استقر على الرباعي الذي سيتم قيده في قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا.

التقارير قالت أن مدرب العالمي قرر قيد الأسماء الأجنبية نفسها التي خاض بها غمار دوري أبطال آسيا النسخة الماضية 2019.

وكانت قائمة الفريق الموسم الماضي قد شهدت تواجد الرباعي: الحارس الأسترالي براد جونز ومتوسط الدفاع البرازيلي مايكون وصانع الألعاب البرازيلي جوليانو والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" أن فيتوريا مقتنع بوجهة نظره الفنية التي ترى ضرورة الاعتماد على هذا الرباعي رغم تألق اللاعب المغربي نور الدين أمرابط.

وترى الفئة الأكبر من جماهير الفريق الأصفر أن أمرابط يستحق التواجد بهذه القائمة نظرًا لما يُقدمه مع الفريق من أداءً مميزًا.

ولم يتجاوب فيتوريا مع مطالب جماهير النصر التي طالبت بضرورة ضم المغربي نور الدين أمرابط نظراً لما يمثله من ثقل فني للفريق العاصمي.

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كما أشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن يتم قيد الثنائي عبد الفتاح آدم ومختار علي سينضمان لقائمة النصر في دوري أبطال آسيا وسيكونان حاضرين في القائمة الآسيوية بعد تطمينات رسمية سعودية وقارية بقانونية مشاركتهما.