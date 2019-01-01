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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تقارير - فوساتي يقود الأهلي أمام النصر

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كان فوساتي قد وصل إلى دبي من أجل التفاوض مع إدارة النادي الأهلي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي أنّ المدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي المرشح لقيادة فريق الأهلي الأول لكرة القدم، سينهي كافة الأمور مع إدارة النادي.

وكان فوساتي قد وصل إلى دبي من أجل التفاوض مع إدارة النادي الأهلي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

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إدارة الأهلي كانت قد أعلنت عن إقالة المدير الفني التشيلي بابلو جويدي من إدارة الفريق، بسبب سوء النتائج مؤخراً.

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وبحسب صحيفة الرياضية فإن المدير الفني سيكون حاضراً في مباراة الفريق بالجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي سيواجه فيها نادي النصر.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الأوروجوياني سيتواجد لمتابعة الفريق من الملعب، بقيادة يوسف عنبر المدرب السعودي، الذي سيصبح عضوًا في الجهاز الفني لفوساتي.

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