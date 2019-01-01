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كأس أمم أفريقيا

تقارير: فوزي لقجع يناقش رينارد في استعدادت المغرب لأمم إفريقيا

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المغرب تستعد لأمم إفريقيا 2019
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يعقد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، جلسة مع هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، لمنافشة الاستعداد لكأس أمم إفريقيا 2019.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر خلال شهر يونيو ويوليو المقبلين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لقجع يفضل إقامة المعسكر بمركز المعمورة في مدينة سلا، بعد التجديدات، حيث تم إنشاءء 8 ملاعب، وفندقًا لـ120 فرد.

لقجع يتشاور مع رينارد لخوض المعسكر خارج المغرب، مثلما حدث مع المنتخب المحلي، الذي أقام معسكرًا في نادي العين الإماراتي.

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ويناقش لقجع أيضًا مع رينارد القائمة التي ستضم اللاعبين المشاركين بالبطولة، وأيضًا المباريات الودية، بعدما تم الاتفاق مع نيجيريا على خوض وديتين أمامه.

المنتخب المغربي يقع في المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا، والتي تضم أيضًا كوت ديفوار، وناميبيا وجنوب إفريقيا.

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