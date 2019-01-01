تقارير: فنربخشة يسعى للتعاقد مع جوميس واللاعب يرحب

هل يرحل جوميس عن الهلال؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

دخل فريق فنربخشة التركي في مفاوضات مع الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال السعودي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جوميس انتقل لصفوف نادي الهلال السعودي، قادمًا من جالطة سراي التركي، ليقدم مستويات مميزة.

وأكد موقع "أجان سبور" التركي على أن فنربخشة التركي، تواصل مع إيتان ميندي، وكيل أعمل جوميس، للتعاقد معه.

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🔗 https://t.co/cy5XOOQiCg pic.twitter.com/0q6IT1KBOX — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 5, 2019

وكيل جوميس هو الآخر تحدث مع لاعبه، من أجل العودة مجددًا إلى تركيا، بداية من الموسم المقبل.

فنربخشة يسعى لتدعيم هجومه بلاعب يعرف جيدًا الدوري التركي، ليوجه أنظاره نحو جوميس الذي لعب في صفوف جالطة سراي.

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كما أكدت تقارير تركية على أن جوميس رغبته تتجه نحو العودة إلى تركيا، ولكن كل شيء لن يمر إلا بموافقة الهلال، الذي يرتبط مع اللاعب الفرنسي حتى صيف 2020.