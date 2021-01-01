تقارير .. فض المنازعات تتجاهل شكوى النصر ضد الوحدة

فض المنازعات لم تتخض أي قرارات بشأن قضية العمري

أكدت تقارير صحفية، على أن غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تجاهلت الشكوى التي تقدمت بها النصر ضد نادي الوحدة، بسبب عدم تسديد الأخير مبلغ مالي كبير لإدارة العالمي.

وكان نادي النصر قد أعار مدافعه عبد الإله العمري لنادي الوحدة في إبريل من عام 2018، قبل أن يعود اللاعب لنادي النصر ليصبح واحدًا من العناصر الأساسية للفريق.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن غرفة فض المنازعات تجاهلت شكوى النصر، بسبب عدم تسديد الوحدة مبلغ 6 ملايين ريال قيمة إعارة عبد الإله العمري.

وأضافت الصحيفة أن جميع المرافعات بين الطرفين أقفلت في نهاية إبريل العام الماضي، إلا أنه لم يصدر حكمًا حتى الآن، بشأن قضية عبد الإله العمري.

يأتي ذلك بعدما بعثت إدارة نادي النصر في ديسمبر 2019 خطابًا إلى نادي الوحدة للمطالبة بالحصول على المستحقات رسميًا، مهددة باللجوء إلى غرفة فض المنازعات حالعدم التجاوب.

وبالرغم من إصدار المنازعات العديد من القرارات خلال الفترة الماضية، إلا أنها لم تبت في القضية التي تخص نادي النصر، لتصل المدة إلى 10 أشهر حتى الآن بدون اتخاذ أي قرار فيها.