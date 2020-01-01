تقارير .. فشل صفقة برونو فيرنانديس إلى مانشستر يونايتد

المقابل المادي وراء فشل الصفقة

أشارت تقارير صحفية، إلى تعطل انضمام برونو فيرنانديس لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان من المنتظر أن ينضم اللاعب البرتغالي، إلى الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما ارتبط اسمه بمانشستر يونايتد بقوة منذ الصيف الماضي.

ولكن وفقاً للصحافة الإنجليزية، فإن الخلاف على الناحية المادية أدى إلى تعطل الصفقة، حيث طلبت إدارة لشبونة 80 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، في حين أن مانشستر يونايتد عرض 60.5 مليون يورو، مع الإضافات والحوافز.

وشككت إدارة سبورتينج في تلك الإضافات والحوافز، وطلبت الحصول على المبلغ كاملاً، لتقرر عائلة الجلايزر المالكة لمانشستر يونايتد الانسحاب من الصفقة.

ويعيش مانشستر يونايتد فترة من تراجع النتائج والمستوى، والتي كان آخرها الهزيمة على أرضه مساء أمس أمام بيرنلي في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

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وتعمل إدارة الشياطين الحمر، على تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية لضمان الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، والمنافسة على الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.