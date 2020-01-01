تقارير: فريق قطري وراء أزمة رومارينيو والاتحاد

الاتحاد يسعى لإنهاء الأزمة والإبقاء على خدمات رومارينيو.

اشتغلت أزمة كبيرة بين البرازيلي رومارينيو وإدارة نادي الاتحاد السعودي، بسبب عدم سداد الأخير لمستحقات لاعبه، حيث يطلب المهاجم البرازيلي فسخ تعاقده.

رومارينيو أرسل لنادي الاتحاد خطابًا أمس الأربعاء، يطلب خلاله فسخ تعاقده، بسبب عدم حصوله على مستحقاته لمدة 4 شهور ماضية، مرفقًا بموافقة الاتحاد الدولي "فيفا" على طلبه.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن رومارينيو اتفق مع فريق قطري، من أجل الانتقال له الموسم المقبل، حيث حُسمت الأمور بين الطرفين، بعد موافقة "فيفا" على طلبه بفسخ عقده مع الاتحاد.

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ومن جانبها، بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تسعى لتوفير جزء من مستحقات اللاعب البرازيلي، لإبقائه رفقة الاتحاد، وسحب شكواه التي تقدم بها إلى "فيفا".

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وطلبت إدارة الاتحاد من مواطنه البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للعميد، التوسط والحديث مع رومارينيو، من أجل سحب الشكوى، والاستمرار مع الفريق لنهاية الموسم على أقل تقدير.

ويعد البرازيلي رومارينيو، هو أحد أهم لاعبي الاتحاد خلال الوقت الحالي، حيث كان هدفًا للفريق ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، قبل إيقافه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.