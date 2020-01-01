تقارير .. فايلر يدخل دائرة المرشحين لتدريب بازل السويسري

هل يرحل فايلر عن الأهلي في سبتمبر المقبل؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، خطر جديد على النادي الأهلي بشأن مدربه السويسري رينيه فايلر، ودخوله حسابات فريق جديد.

وكانت تقارير قد أشارت مؤخرًا إلى رغبة بيراميدز في التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لتدريب الفريق خلال الصيف الحالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "واتسون" السويسرية، أن رينيه فايلر دخل ضمن الترشيحات لتولي تدريب فريق بازل السويسري خلال الفترة المقبلة.

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وكان بازل السويسري قد قام بفسخ التعاقد مع مدربه مارسيل كولر بعد الخروج من الدوري الأوروبي أمام فريق شاختار دونيستك الأوكراني.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك بندًا في عقد فايلر يتيح له الرحيل عن الأهلي في سبتمبر المقبل، رغم عقده الذي يمتد حتى عام 2021، والذي يقدم مستوى مميز للغاية مع الفريق.

ومن المنتظر أن يتم حسم موقف فايلر مع الأهلي، بعد التقارير التي انتشرت تشير إلى اهتمام أكثر من نادٍ من أجل التعاقد معه.