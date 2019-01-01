تقارير | فالكاو إلى جلطة سراي لمدة 3 سنوات

النمر الكولومبي يحط رحاله في تركيا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية توصل جلطة سراي التركي لاتفاق مع موناكو الفرنسي بشأن التعاقد مع مهاجم الأخير الكولومبي راداميل فالكاو.

وبحسب التقارير، فإن الاتفاق تم بين النادي التركي وبين فالكاو نفسه، على عقد مدته 3 سنوات.

وكان وكيل فالكاو قد تحدث علناً عن رغبته في مغادرة موناكو، تحديداً صوب جلطة سراي لخوض التحدي الجديد في تركيا.

أيضاً سبق لفالكاو نفسه الحديث عن رغبته في الرحيل عن نادي الإمارة الفرنسية، مؤكداً أنه يدرس العروض المقدمة له.

يذكر أن فالكاو احتل المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي الموسم الماضي، برصيد 15 هدفاً.