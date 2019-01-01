تقارير - عواد يعود لحراسة مرمى الزمالك أمام المقاصة

الزمالك يسعى للتأهل إلى دور الـ8 على حساب المقاصة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك سيعود لحراسة عرين الأبيض أمام مصر للمقاصة.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على ديكاداها الصومالي، وكان محمد أبو جبل حارسًا في لقاء الإياب.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن محمد عواد سيكون الحارس الأساسي للزمالك أمام المقاصة في بطولة كأس مصر.

ويواجه الزمالك نظيره مصر للمقاصة في بطولة كأس مصر ضمن دور الـ8 على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية بعد غد الأربعاء.

وقرر ميتشو المدير الفني الجديد للزمالك بالدفع بعواد في المباراة المقبلة، بعد الاتفاق مع أيمن طاهر مدرب الحراس المؤقت.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على المقاصة من أجل السير قدما نحو لقب كأس مصر والحفاظ على اللقب حيث كان حققه النسخة الماضية على حساب سموحة.