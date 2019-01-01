تقارير .. عقبات توقف عملية بيع مانشستر يونايتد للمستثمرين السعوديين

يبدو أن صفقة بيع مانشستر يونايتد لن تتم

أشارت تقارير صحفية، إلى تعثر عملية بيع نادي مانشستر يونايتد إلى المستثمرين السعوديين خلال الفترة المقبلة.

وانتشرت بعض التكهنات حول عملية بيع الشياطين الحمر، خاصة مع تواجد المدير العام للنادي ريتشارد أرنولد في المملكة الأسابيع الماضية.

ولكن وفقاً للصحافة الإنجليزية، فإن عائلة الجلايزر المالكة لأسهم مانشستر يونايتد لا تريد بيع النادي في الوقت الحالي.

وتخطط الإدارة لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، ببعض الأسماء الكبيرة مثل المهاجم هالاند والجناح جادون سانشو وغيرهم، مع خطط طويلة الأجل تنفي وجود فكرة بيعهم للنادي.

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الصحافة الإنجليزية، أيضاً ألمحت إلى وجود عقبة أخرى أمام الاستثمار السعودي، إذ أن معظم ثرواتهم تعتمد على شركة أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم.

جدير بالذكر أن قيمة أسهم مانشستر يونايتد في السوق حالياً، وصلت إلى 2.68 مليار دولار، ولن تفكر الإدارة في بيع النادي قبل الحصول على 4 مليارات.