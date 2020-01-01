تقارير - عرض سعودي لضم أزارو على سبيل الإعارة

وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن تلقي المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي عرضًا رسميًا من السعودية للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي يفكر في بيع أحد محترفيه خلال فترة الانتقالات الحالية بعد ضم السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي.

اللاعب السنغالي وقع على عقود انتقاله إلى الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف، لتدعيم صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، أن اللاعب تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية على سبيل الإعارة.

وأشارت التقارير أن النادي السعودي الذي لم يتم الكشف عنه، طلب التعاقد مع اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

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ويفكر الأهلي في التخلص من أزارو أو الأنجولي جيرالدو ليتاح لهم قيد السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد الذي يدعم الفريق.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد لعب 11 لقاء حقق الفوز في جميعهم دون فقدان أي نقطة حتى الأن.