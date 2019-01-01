تقارير: عجمان الإماراتي يدرس التعاقد مع هداف الدوري المصري

هل هينتقل أحمد علي لعجمان الإماراتي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اختار الجهاز الفني لفريق عجمان الإماراتي، بقيادة المدرب المصري أيمن الرمادي، اللاعب أحمد علي مهاجم المقاولون العرب، وهداف الدوري المصري الممتاز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

أحمد علي يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 هدفًا، متفوقًا على محمود علاء مدافع الزمالك أقرب منافسيه بأربع أهداف.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية" إلى أن أيمن الرمادي، المدير الفني لعجمان، أكد على أن رأيه فني فقط، وقرار التعاقد مع أحمد علي بيد لجنة التعاقدات بالنادي.

📋 تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود:



🧤 جنش

🧱 محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز - عبد الله جمعة

⚖️ طارق حامد - يوسف أوباما (محمد حسن)

🎩 أيمن حفني - محمود كهربا - أحمد زيزو

🚀 عمر السعيد



ماذا سيفعل الزمالك اليوم في أولى مباريات الفريق بعد رحيل جروس؟ 👀 pic.twitter.com/0s4oGTCKkF — جول مصر (@goaleg) June 3, 2019

الرمادي قال: "أتمنى التعاقد مع أحمد علي، لأنه مهاجم لديه الحلول في الملعب، وأكثر من فريق مصري يسعى للتعاقد معه".

وعلى جانب آخر، استقر نادي عجمان على الاستغناء عن خدمات النيجيري ستانلي أوهاوتشي، ليعود إلى القادسية السعودي، المعار من صفوفه لمدة عام.

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واستقر عجمان على استمرار مامي تيام والبرازيلي فاندر فييرا، وسيتم تحديد موقف اللاعب المغربي عادل هرماش خلال الأيام المقبلة.