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تقارير: عجمان الإماراتي يدرس التعاقد مع هداف الدوري المصري

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أحمد علي والمقاولون العرب
هل هينتقل أحمد علي لعجمان الإماراتي؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

اختار الجهاز الفني لفريق عجمان الإماراتي، بقيادة المدرب المصري أيمن الرمادي، اللاعب أحمد علي مهاجم المقاولون العرب، وهداف الدوري المصري الممتاز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

أحمد علي يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 هدفًا، متفوقًا على محمود علاء مدافع الزمالك أقرب منافسيه بأربع أهداف.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية" إلى أن أيمن الرمادي، المدير الفني لعجمان، أكد على أن رأيه فني فقط، وقرار التعاقد مع أحمد علي بيد لجنة التعاقدات بالنادي.

الرمادي قال: "أتمنى التعاقد مع أحمد علي، لأنه مهاجم لديه الحلول في الملعب، وأكثر من فريق مصري يسعى للتعاقد معه".

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وعلى جانب آخر، استقر نادي عجمان على الاستغناء عن خدمات النيجيري ستانلي أوهاوتشي، ليعود إلى القادسية السعودي، المعار من صفوفه لمدة عام.

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واستقر عجمان على استمرار مامي تيام والبرازيلي فاندر فييرا، وسيتم تحديد موقف اللاعب المغربي عادل هرماش خلال الأيام المقبلة.

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