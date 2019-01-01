تقارير – عبد الشافي يقترب من العودة للزمالك

انتهاء رحلة الظهير الأيسر عبد الشافي الأراضي السعودية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب عودة محمد عبد الشافي لاعب الأهلي السعودي، إلى نادي الزمالك المصري، في صفقة انتقال حر.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن الظهير الأيسر، وقع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.

واجتمع عبد الشافي، مع إدارة القلعة البيضاء مساء اليوم، وحصل على مقدم التعاقد، وتم الاتفاق على كافة البنود الشخصية للاعب.

ولعب عبد الشافي، لصفوف الزمالك في الفترة من 2009، وحتى 2014 قبل أن يرحل عن الفريق، وينضم إلى الراقي.

وحجز صاحب الـ 34 عاماً، مقعداً أساسياً أثناء وجوده مع الأهلي، إلا أنه تراجع في الفترة الأخيرة، وتمت إعارته لصفوف الفتح، ولكنه عاد للراقي من جديد.

الجدير بالذكر أن صفقة عبد الشافي، ستكون ثاني تدعيمات الفارس الأبيض، لفترة الانتقالات الحالية، بعد التعاقد مع المغربي أشرف بنشرقي، من الهلال السعودي.