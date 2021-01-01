تقارير .. عبد الإله مؤمنة يضع شرطًا لتقديم استقالته من رئاسة الأهلي

موقف مؤمنة من الاستمرار في رئاسة الأهلي

أكدت تقارير صحفية، على أن عبد الإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي، حسم موقفه من البقاء في منصبه خلال الفترة المقبلة، بعد تزايد المطالبات برحيله، بسبب الأزمات التي يمر بها النادي.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن مؤمنة يريد الابتعاد عن رئاسة النادي الأهلي، ولكنه في نفس الوقت وضع شرطًا من أجل الرحيل وتقديم استقالته.

الصحيفة السعودية أشارت إلى أن مؤمنة اشترط وجود كفاءة إدارية تحظى بثقة الأعضاء الذهبيين، وتتحمل المسؤولية والأعباء المالية المترتبة على النادي الأهلي الفترة القادمة.

وأضافت الصحيفة أن استقالة عبد الإله مؤمنة ليست الحل للمشاكل التي يمر بها النادي حاليًا، خاصة الفريق الأول، والتي تأتي في مقدمتها بسبب قلة الدعم المالي للنادي من جانب الأعضاء والمحبين للنادي، قياسًا بالالتزامات الكبيرة المترتبة على النادي.

جاء ذلك في ظل التقارير الصحفية التي أكدت على أن ديون الأهلي وصلت إلى 130 مليون ريالًا خلال الفترة الحالية، واحتياج النادي لمبلغ 37 مليون ريال، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وفي حالة فشل الأهلي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سيحرم من التعاقدات، لتستمر أزمات النادي خلال الفترة المقبلة.

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الأهلي حقق الفوز أخيرًا رفقة مدربه الروماني لورينت ريجيكامب، على حساب الشرطة العراقي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.