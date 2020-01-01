تقارير .. عبدالفتاح عسيري يوقع على عقود انضمامه لنادي النصر

هل ينضم عسيري رسميًا إلى نادي النصر؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن توقيع عبدالفتاح عسيري نجم الأهلي والمنتخب السعودي لنادي النصر خلال الساعات الأخيرة.

وكان عسيري قد أعلن مسبقًا رغبته في الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب العرض المالي الغير المرُضي المقدم من إدارة الراقي.

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ووفقًا لما جاء في برنامج "الحصاد الرياضي"، أن بالفعل عسيري وقع على عقود انضمامه لنادي النصر بدايةً من الموسم المقبل.

وأشارت التقارير أن توقيع عبدالفتاح عسيري للعالمي جاء عقب دخول اللاعب في الفترة الحرة، بالإضافة لرغبته في الرحيل.

المزيد من الفرق

وأكدت بعض التقارير خلال الساعات الأخيرة أن العرض المقدم من النصر وصل إلى 9 ملايين ريال في الموسم الواحد والعقد يمتد لمدة عامين.

ويعد عبدالفتاح عسيري من أبرز اللاعبين السعوديين في الوقت الحالي، ومن العناصر المهمة داخل المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية.