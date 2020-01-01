تقارير .. طارق كيال يقترب من خلافة بن مشعل في الأهلي

اجتماعات أهلاوية من أجل تولي كيال منصب المشرف العام على الكرة

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن المرشح الأول لخلافة الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي والذي قدم استقالته مؤخرًا.

وكان بن مشعل قد قدم استقالته بسبب ظروف صحية، وفقًا لما جاء عبر قناة "الرياضية" السعودية، حيث كان يسعى لفرض الاستقرار على النادي الأهلي خلال الفترة الماضية بسبب تراجع المستوى في المباريات.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن هناك اجتماعات في الوقت الحالي من أجل اختيار بديل منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم والذي قدم استقالته.

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وأشارت الصحيفة إلى أن طارق كيال الأقرب لخلافة منصور بن مشعل في منصب المشرف العام على الكرة، وهو من الشخصيات المحبوبة من جانب جماهير الأهلي.

وأكدت الصحيفة أن هناك اجتماع مرتقب بين عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي وطارق كيال من أجل الاتفاق على توليه المنصب خلفًا للامير منصور بن مشعل.

وأضافت التقارير أن هناك محاولات من أعضاء شرفية إعادة أحمد بامعوضة مجددًا إلى منصب المدير التنفيذي للفريق الأول بديلًا لمحمد الحارثي.