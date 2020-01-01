تقارير- صندوق الاستثمار السعودي يستعد لشراء نادي في البريميرليج

السعودية تحاول بقوة الاستثمار بشكل كبير في البريميرليج

يبدو أن صندوق الاسثمار السعودي لا يزال يحاول شراء نادي في البريميرليج منذ الصيف الماضي.

الكثير من التقارير أشارت في الصيف الماضي إلى رغبة العائلة الملكية في السعودية إلى شراء حصة كبيرة في نادي مانشستر يونايتد ولكن الصفقة في الأخير لم تتم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" فأن الصندوق بدأ التفاوض لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الذي يتواجد في البريميرليج.

زيارة مدير مانشستر يونايتد تفتح الباب أمام عرض سعودي جديد

وأضافت الصحيفة في تقرير لها اليوم السبت أن صندوق الثروة السيادي السعودي دخل في مفاوضات لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، مؤكدة على أن الصفقة قد تستغرق أياماً أو أسابيعاً.

وتابعت: " صندوق الاستثمار العام ، وهو الأداة الاستثمارية الرئيسية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى جانب مجموعة من المستثمرين نظمتها الممولة البريطانية أماندا ستافيلي".

ويمتلك رجل الأعمال البريطاني مايك آشلي الفريق منذ عام 2007 عندما اشتراه بقيمة 134 مليون جنيه إسترليني ويعتبر واحد من مالكين الأندية في إنجلترا الغير مشهورين بسبب عدم ظهوره بشكل كبير في وسائل الإعلام وعدم تحقيقه طفرة رفقة الفريق.

وقد يعني استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل الإنجليزي، تقليد لتجربة الإمارات مع مانشستر سيتي بعد شراؤه عام 2008 ومنذ ذلك الحين تم إنفاق أكثر من مليار جنيه إسترليني.