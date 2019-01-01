تقارير .. صفقة تبادلية منتظرة بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان

تقارب قيمة اللاعبين السوقية تسهل إتمام الصفقة

أشارت تقارير صحفية، إلى احتمالية وجود صفقة تبادلية في فترة الانتقالات الشتوية بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

ووفقاً لصحيفة لاجزيتا ديلو سبورت، فإنه من المنتظر حدوث صفقة تبادلية بين يوفنتوس وباريس، بانتقال إيمري تشان من يوفنتوس وليندرو باريديس من الفريق الفرنسي.

وأكدت الصحيفة، أن قيمة اللاعبين في سوق الانتقالات تتراوح من 40 إلى 45 مليون يورو، مما يجعل الصفقة التبادلية معقولاً وسهلاً.

إيمري تشان ارتبط اسمه بالخروج من صفوف السيدة العجوز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وباريس قد يكون البوابة الأقرب للاعب خاصة مع اقتناع توماس توخيل مدرب الفريق بقدراته.

اللاعب الدولي الألماني لم يشارك مع يوفنتوس هذا الموسم إلا في مباراتين فقط، معترفاً أنه لا يشعر بالسعادة مع البيانكونيري.

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وعلى الجانب الآخر انضم باريديس إلى باريس في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من سان بطرسبرج، ولكنه لم يشارك منذ ذلك الحين إلا في 15 مباراة.

وفي حال إتمام الصفقة، سيعود اللاعب الأرجنتيني إلى الدوري الإيطالي من جديد، إذ لعب في صفوف روما قبل أن ينضم إلى سان بطرسبرج.