تقارير - صدور حكم بسجن حمدي النقاز لمدة 4 أشهر

النقاز تطاول على أحد الدوريات الأمنية

كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم الخميس، عن صدور حكم سجن في حق حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق، من محكمة تونسية.

كان النقاز قد رحل عن الزمالك بعد فسخ عقده من طرف واحد بحجة عدم حصوله على مستحقاته المالية وحصل على حكم مبدئي من الفيفا بفوزه بشكواه ضد الأبيض.

ووفقًا لما جاء في إذاعة "شمس إف إم" التونسية، اليوم الخميس، تم إيقاف اللاعب من قبل أحد الدوريات الأمنية ولم يظهر التصريح الخاص به.

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وقام النقاز حسب ما جاء في الإذاعة بالتطاول على أفراد الدوريات الأمنية ليتم احتجازه وعرضه على المحكمة الابتدائية بسوسة بشكل عاجل.

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وحصل اللاعب التونسي على حكم بالسجن 4 أشهر واجب التنفيذ وغرامة مالية 100 دينار، حسب ما رأته المحكمة بعد عرض النقاز اليوم.

ويعد النقاز من اللاعبين المميزين في الوقت الحالي بالوطن العربي في مركز الظهير الأيمن وقدم مستويات مميزة مع الأبيض.