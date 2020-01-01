تقارير صادمة .. "كاف" قد يؤجل نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب كورونا

تطورات أزمة فيروس كورونا مستمرة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الوضع الوبائي داخل مصر سيتحكم بشكل كبير في مصير نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي.

الزمالك والأهلي وجهًا لوجه في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري، في استاد القاهرة الدولي في ديربي قاهري ناري.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الأربعاء، حسب مصادر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن الحالة الوبائية هي من ستحسم مصير نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وأضاف المصدر أن في حالة تفشي الفيروس بشكل كبير قد نُجبر على تأجيل لقاء الزمالك أمام الأهلي في نهائي البطولة الإفريقية.

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وأردف أنهم سيستمروا في المتابعة مع الاتحاد المصري لكرة القدم تطور وضع كورونا داخل مصر من أجل اتخاذ القرار المناسب.

ويأتي نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الزمالك على حساب الرجاء المغربي، بينما صعد الأهلي بعد تخطي الوداد في نصف النهائي.