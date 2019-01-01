تقارير - شيكابالا يقترب من الانضمام لمصر للمقاصة

ميدو مديرًا فنيًا لمصر للمقاصة من الموسم المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن محمود عبدالرازق شيكابالا اقترب من الانضمام لأحد الفرق المصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويتربط شيكابالا بعقد مع الزمالك في الوقت الحالي، حيث من المتوقع أن يتلقى عروض خلال الصيف ومناقشتهم للموافقة على أحدهم.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن مصر للمقاصة هو أحد الفرق التي ترغب في الحصول على خدمات شيكابالا خاصًة مع وجود أحمد حسام ميدو.

وتعاقد مصر للمقاصة مع ميدو وتم تقديمه رسميًا في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، وأكد على استعداداه جيدًا لقيادة الفريق لتحقيق البطولات.

وأشارت التقارير أن شيكابالا سيوقع للمقاصة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصًة بعد وصول أحمد حسام ميدو والذي يقتنع كثيرًا بقدارته حتى الأن.

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ومن المقرر أن تكون أول مباراة لميدو مع مصر للمقاصة أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر بالموسم الحالي، وستلعب عقب مباريات كأس الأمم الإفريقية.