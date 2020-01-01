تقارير - شرط جزائي "ضخم" يصعب رحيل أمرابط عن النصر

أمرابط من أبرز اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، حقيقة رغبة المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى اعتراض نور الدين أمرابط على تخفيض الرواتب، وأن هذا الأمر قد يجعله يرحل عن النادي خلال الصيف.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الخميس، حسب مصدر من داخل نادي النصر، أن ما أثير مؤخرًا بالنسبة لأمرابط غير صحيح على الإطلاق وأن اللاعب من أوائل اللاعبين الذين وافقوا على تخفيض الرواتب.

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وأضاف المصدر للصحيفة، أن مازال في عقد أمرابط مع النصر موسم ونصف، ومن الصعب رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة، بسبب الشرط الجزائي الذي يبلغ 10 ملايين يورو في عقده مع العالمي.

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ودخل أمرابط خلال الفترة الماضية حسابات نادي السد القطري لضمه خلال الصيف المقبل، حسب التقارير التي انتشرت مؤخرًا.

ويعد المغربي أمرابط من أبرز اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي في الفترة القليلة الماضية مما يقدمه مع النصر.