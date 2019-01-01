تقارير - سيلفا قائد مانشستر سيتي الجديد خلفاً لكومباني
التعليقات()
Getty Images
ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن مانشستر سيتي قرر منح ديفيد سيلفا شارة قيادته خلال الموسم المقبل 2019-2020.
يأتي ذلك بعد رحيل البلجيكي فينسنت كومباني -33 عاماً- قائد الفريق ومدافعه السابق بنهاية عقده اليوم.
ووفقاً للتقارير فإن بيب جوارديولا مدرب سيتي يعتبر منح سيلفا الشارة هو جزء من الوداع اللائق.
ويعد سيلفا بالفعل أقدم لاعبي مانشستر سيتي بعد رحيل كومباني، حيث انضم للفريق في 2010 قادماً من فالنسيا مقابل 24 مليون يورو.
يذكر أن سيلفا قرر الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية عقده في الصيف المقبل، حيث أعلن مغادرته للبريميرليج ككل.