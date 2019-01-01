تقارير – سيلسن تجاوز الكشف الطبي في فالنسيا واقترب من التوقيع

الحارس الهولندي بات قريباً للغاية من الانضمام إلى كتيبة فالنسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الحارس ياسبر سيلسن لاعب برشلونة، نجح في اجتياز الاختبار الطبي لنادي فالنسيا.

وفقاً لصحيفة ماركا، فإن انضمام الحارس الهولندي إلى فالنسيا، أصبح قريباً للغاية بعدما تجاوز اللاعب صاحب الـ 30 عاماً الاختبار الطبي بنجاح.

الهولندي الدولي ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني في يونيو 2021، بشرط جزائي قيمته 60 مليون يورو، ولكنه يطمح إلى المشاركة بصورة أكبر وهذا ما لا يحدث في برشلونة.

ولعب سيلسن 32 مباراة في ثلاثة مواسم قضاها مع برشلونة، منها 24 في كأس إسبانيا، وخمسة في الدوري وثلاثة في دوري أبطال أوروبا.

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وانضم صاحب الـ 30 عاماً، إلى برشلونة في 2016 قادماً من أياكس الهولندي ولكنه فشل في حجز مقعداً أساسياً بالفريق على حساب تير شتيجن الحارس الأساسي.

الجدير بالذكر أنه بعض التقارير أشارت إلى أن برشلونة، قد يقوم بصفقة تبادليه مع فالنسيا في حراسة المرمى، حيث تريد إدارة الفريق الكتالوني الحصول على توقيع نيتو حارس فالنسيا ليكون احتياطي للحارس الألماني للفريق.