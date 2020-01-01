تقارير.. سيتيين لم يعرف بإجازة برشلونة بعد خسارة الدوري الإسباني!

التقارير الصادمة لا تنفك تخرج من برشلونة منذ السقوط أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن كيكي سيتيين المدير الفني السابق لنادي برشلونة لم يكن يعرف بالإجازة الطويلة التي حصل عليها نجوم الفريق بعد خسارة الدوري الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي "ألفريدو مارتينيز" العامل بإذاعة "أوندا سيرو"، مؤكدًا أن المدير الفني لم يتخذ القرار بنفسه.

وأوضح الصحفي أن إدارة برشلونة شعرت بالمفاجأة بعدما علمت أن الفريق سيرتاح لمدة أسبوع في حين أن مشاركته في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا قد اقتربت.

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وسألت الإدارة المدير الفني عن الأمر، فكان رد كيكي سيتيين أنه لا يعرف أي شيء عن تلك الإجازة المزعومة وقال: "أنا لم أمنح أي لاعب أي إجازات".

وانضم سيتيين لتدريب برشلونة في الشتاء الماضي خلفًا للمدرب إرنستو فالفيردي الذي كان على صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وكان خروج سيتيين من برشلونة صعبًا للغاية في ظل خسارته للدوري الإسباني والخروج المهين من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف لهدفين.

جدير بالذكر أن سيتيين كان قد خرج في تصريحات صحفية سابقة وكشف عن الكثير من كواليس خروجه من النادي الكتالوني في الصيف الماضي.