تقارير .. سوسو يطلب من إدارة ميلان السماح له بالرحيل

روما أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب الإسباني

أشارت تقارير صحفية، إلى أن سوسو لاعب ميلان، طلب من إدارة فريقه السماح له بالرحيل، خاصة مع وجود اهتمام من روما.

وتسعى إدارة روما، لتعويض نيكولو زانيولو لاعبها، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مساء أمس أمام يوفنتوس.

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وابتعد سوسو صاحب الـ 26 عاماً، عن المشاركة مع ميلان في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها أمام كالياري مساء السبت في فوز فريقه بهدفين دون رد.

ووفقاً لموقع كالتشيو ميركاتو، فإن اللاعب الإسباني، عقد اجتماعاً اليوم مع إدارة ناديه لطلب الإذن له بالخروج من الفريق.

وتراجعت قيمة سوسو السوقية، من 30 مليون يورو إلى أكثر من نصف هذا المبلغ، بسبب تراجع مستواه مع ميلان.

ولعب سوسو مع الروسونيري هذا الموسم 16 مباراة، في الدوري الإيطالي سجل خلالها هدفاً وصنع اثنين آخرين.

جدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز العاشر من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، وعلى الجانب الآخر يحتل روما المركز الخامس من الترتيب برصيد 35 نقطة.