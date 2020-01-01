تقارير .. سلبية مسحة نجوم النصر باستثناء لاعب واحد فقط

النصر يستعد للعودة بقوة

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن نتيجة المسحة الطبية التي أجريت لنجوم النصر، من أجل الاطمئنان على سلامتهم خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

نجوم النصر عانوا بسبب انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين مؤخرًا، على رأسهم مارتينيز وحمدالله وبيتروس وغيرهم.

ووفقًا لما نشره الإعلامي "علي العنزي"، أن اللاعبين أجروا مسحة طبية والنتيجة جاءت سلبية لجميع عناصر نادي النصر مؤخرًا باستثناء لاعب و2 من الجهاز الفني.

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وأكد العنزي أن اللاعب هو البرازيلي مايكون بيريرا، بجانب شخصين من الجهاز الفني للنصر، جاءت مسحتهم سلبية.

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وحقق النصر مؤخرًا الفوز الأول له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الخسارة في 3 مباريات متتالية في افتتاحية البطولة.

وكان النصر عانى خلال الفترة الأخيرة من إصابات متعددة حيث تخطت الإصابات ما يقرب من 14 حالة إصابة بفيروس كورونا.