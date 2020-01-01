تقارير - ستاد القاهرة يوافق على استضافة مواجهة الأهلي وصن داونز

الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن موافقة هيئة ستاد القاهرة الدولي لاستضافة مواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي.

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أواخر شهر فبراير الجاري.

الأهلي يسعى للثأر من هزيمة الموسم الماضي بخماسية نظيفة في جنوب إفريقيا، والخروج من البطولة الإفريقية وقتها.

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وأشارت تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، على موافقة ستاد القاهرة الدولي على استضافة اللقاء المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري.

وأكدت التقارير حاليًا أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد موافقة ستاد القاهرة الدولي، اتجه للحصول على الموافقات الأمنية.

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ويسعى الأهلي للسير قدمًا نحو لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن النادي الأكثر تتويجًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يرغب في اللقب التاسع.