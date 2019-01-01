تقارير - سانت إيتيان يحصل على توقيع بودبوز لمدة 3 سنوات

بودبوز خضع للكشف الطبي في النادي الفرنسي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اقترب نادي سانت إيتيان الفرنسي من الإعلان عن صفقة التعاقد مع الجزائري رياض بودبوز لاعب ريال بيتيس الإسباني.

وكان بودبوز قد قضى 6 أشهر على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي حتى نهاية يونيو الماضي مع سيلتا فيجو، حيث خاض 11 لقاء وأحرز هدف وصنع اثنين أخرين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن اللاعب الجزائري خضع للفحص الطبي قبل الانضمام بشكل رسمي للنادي الفرنسي.

وأشارت التقارير أن اللاعب وقع بالفعل على العقود التي ستمتد إلى 3 مواسم مقبلة، حيث قد تصل قيمة الصفقة إلى 3.5 مليون يورو.

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ومن المنتظر أن يعلن نادي سانت إيتيان الفرنسي خلال الساعات القليلة المقبلة عن التعاقد مع اللاعب الجزائري بشكل رسمي.