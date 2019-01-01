تقارير- سامبدوريا يجد مدربه الجديد.. جيامباولو يبعد خطوة عن ميلان

مدرب سامبدوريا يقترب من تدريب الروسونيري..

أكدت تقارير صحفية موافقة ستيفانو بيولي على تدريب سامبدوريا، خلفاً لماركو جيامباولو الذي يتجه إلى تدريب ميلان.

وذكرت سكاي سبورت إيطاليا أن اجتماعاً ناجحاً قد جرى بين بيولي وبين ممثلي سامبدوريا، ليعود المدرب إلى العمل بعد أسابيع من استقالته الأخيرة في فيورنتينا، والتي أتت احتجاجاً على النقد الذي أتاه من النادي.

وكان أوزيبيو دي فرانشسكو مدرب روما السابق أحد المرشحين، ولكنه لا يزال مرتبطاً بعقده مع روما الذي يجب أن يتم إنهاؤه بالتراضي أولاً.

وبحسب التقارير فإن كل ما بقى هو إعلان تعيين باولو مالديني مديراً رياضياً خلفاً للبرازيلي ليوناردو الذي قدم استقالته رفقة المدرب السابق جينارو جاتوزو.

يذكر أن مالديني قد قدم دعمه بالفعل للتعاقد مع جيامباولو الذي يملك أسلوباً مشابهاً لماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي الحالي والذي كان الهدف الأول للروسونيري.