تقارير - رينا يرفض يوفنتوس لأجل ميلان

بيبي رينا حارس مرمى فريق نابولي السابق وميلان الحالي دعم انتقال ماوريتسيو ساري لتدريب يوفنتوس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية تفضيل بيبي رينا حارس مرمى ميلان للبقاء في ناديه على الانتقال إلى يوفنتوس.

وبحسب صحيفة اس الإسبانية فإن ماوريتسيو ساري مدرب يوفي الجديد الذي عمل مع رينا في نابولي سابقاً، يرغب بضمه لصفوف الفريق.

وكان رينا قد سبح عكس التيار السائد بين لاعبي نابولي الحاليين والسابقين، ودعم انتقال ساري لتدريب يوفنتوس الذي اعتبره البقية خيانة.

الحارس الإسباني الدولي السابق بدأ مسيرته في برشلونة ثم انتقل إلى فياريال، قبل سنواته التسع في ليفربول بين 2005 و2014.

لاحقاً انضم رينا إلى بايرن ميونيخ ثم نابولي قبل أن يستقر به المطاف في ميلان رفقة جيانلويجي دوناروما.