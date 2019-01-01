تقارير | ريال مدريد يخبر زيدان بنهاية مسلسل بوجبا الطويل

قرار حاسم من غرفة صناعة القرار في النادي الملكي

أكدت العديد من الصحف البريطانية، أن إدارة ريال مدريد أبلغت المدرب زين الدين زيدان، بموقف النادي النهائي حول صفقة مواطنه الفرنسي بول بوجبا.

واقترن اسم بطل العالم باللوس بلانكوس على مدار في الصيف الماضي، حتى أن بعض المصادر الإعلامية المقربة من النادي الميرنجي، اعتبرته آنذاك بالهدف الأهم بالنسبة لزيزو.

ومؤخرًا أثيرت التكهنات حول عودة اهتمام الملكي بصاحب الـ26 عامًا، وذلك مع اقتراب فتح نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية.

من جانبها، قالت صحيفة "ميرور" نقلاً عن "آس"، إن إدارة الريال أخبرت زيدان بصرف النظر نهائيًا عن فكرة التوقيع مع بوجبا، وذلك لعدم استعداد النادي إنفاق 130 مليون جنيه إسترليني لإبرام الصفقة في الوقت الراهن.

ولفت نفس التقرير إلى أن أصحاب القرار في "سانتياجو بيرنابيو"، يعتقدون أنه لا معنى ولا جدوى من إنفاق هذا المبلغ في لاعب سينتهي عقده مع ناديه في يونيه 2021، وأيضًا بعد ظهور اللاعب الأوروجوياني الشاب فيدريكو فالفيردي بمستوى مبشر جدًا.

وبحسب المصدر، فقد جاء الشاب اللاتيني إلى الريال مقابل رسوم بخس لم تزيد عن 4 مليون جنيه إسترليني، لكن بعد الطفرة الهائلة في مستواه في الآونة الأخيرة، قفزت قيمته التسويقية لنحو 45 من نفس العملة.

وانفجرت شائعات اهتمام الريال ببوجبا مرة أخرى، بعد انسحابه من قائمة مانشستر يونايتد في سهرة أمس السبت ضد بيرنلي، التي انتهت بثنائية أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد، وذلك كإجراء احترازي من قبل أوليه جونار سولشاير، بعد مشاركته في مباراتين عقب عودته من إصابته الأخيرة.