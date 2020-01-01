تقارير - ريال مدريد يتم اتفاقه مع فلامنجو بخصوص رينيير

برازيلي جديد في مدريد

نجح ريال مدريد في التغلب على منافسيه في الدوري الإسباني وحصل على توقيع لاعب جديد يتنبأ له بمستقبل باهر مثل فينسيوس جونيور.

ريال مدريد سيضم رسمياً هذا الشهر مهاجم فلامنجو البرازيلي الشاب رينيير خيسوس صاحب الـ17 عام، في وقت لاحق هذا الشهر حسب مصادر مقربة من اللاعب مقابل 35 مليون يورو – 29 مليون دولار.

وحاول برشلونة وأتليتكو مدريد الإسبانيان التوقيع مع اللاعب ولكن ريال مدريد نجح في إقناعه بالانضمام إلى قلعة سانتياجو برنابيو.

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ونجح ريال مدريد في حسم الصفقة مقابل نصف الثمن الذي طلبه فلامنجو، فقد طلب فلامنجو الحصول على 70 مليون يورو لإتمام الصفقة، ولكن ريال مدريد استطاع أن يحسمها بنصف الثمن على أن يحصل فلامنجو على 80% من أموال الصفقة وتوزع النسبة المتبقية بين اللاعب ووكيله.

صاحب الـ17 عاماً، لعب لاول مرة في يوليو الماضي للنادي البرازيلي في مباراة في كأس ليبرتادوريس مع اميليك، قبل أن ينجح في تسجيل ستة أهداف في اثني عشر مباراة في الدوري البرازيلي، ليساعد الفريق في الفوز بالدوري.

ويفكر ريال مدريد بشكل جدي في ترك اللاعب معاراً في فريقه الحالي حتى شهر يونيو المقبل، للعب عدد أكثر من الدقائق.

يذكر أن اللاعب يستعد للمشاركة هذا الشهر مع منتخب البرازيل تحت 23 عاماً في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمسابقة كرة القدم في طوكيو 2020، ويخوض راقصي السامبا البطولة في مجموعة تضم كلاً من: "باراجواي، بوليفيا ، بيرو ، أوروجواي "، في البطولة التي ستلعب في كولومبيا.