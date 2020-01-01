تقارير - رونالدو يناقش مستقبله مع المدير الرياضي لباريس سان جيرمان

تقارير صحفية فرنسية تؤكد وجود مفاوضات بين كريستيانو رونالدو عن طريق وكيله جورج مينديش وباريس سان جيرمان.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعيد تفكير بشكل جدي في مستقبله بصفوف يوفنتوس بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا مبكرًا للعام الثاني على التوالي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوت ميركاتو" والذي أكد أن رونالدو قد طلب من وكيله جورج مينديش بحث الخيارات المتاحة بالنسبة له في الموسم المقبل.

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وأوضحت الصحيفة أن النجم البرتغالي يفكر جديًا في باريس سان جيرمان كوجهة مقبلة، في ظل ملله من عدم التقدم أوروبيًا رفقة يوفنتوس خلال آخر عامين.

وكان يوفنتوس قد ودع دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة أمام نظيره ليون من دور الـ 16، كما ودع البطولة نفسها من دور الـ 8 الموسم الماضي أمام أياكس.

وذكرت الصحيفة أن وجود جورج مينديش في البرتغال خلال الأيام المقبلة من أجل الدورة المجمعة لدوري أبطال أوروبا سيصادف تواجد ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، وأن اجتماعًا قد يجري بين الثنائي.

ويملك جورج مينديش علاقة جيدة بليوناردو، حيث عملا سويًا على صفقة انتقال اللاعب كيلور نافاس من صفوف ريال مدريد لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي.

جدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها كريستيانو رونالدو بباريس سان جيرمان، حيث كشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن وجود رغبة سابقة تعود لأكتوبر الماضي من قبل رونالدو بالانضمام للفريق الفرنسي.