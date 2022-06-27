تقارير .. رونالدو يرفض إغراء بيكهام ويحل محل ماجواير في مانشستر

الحديث عن مستقبل النجم البرتغالي لا يتوقف

خرجت تقارير إنجليزية جديدة لمناقشة مصير النجم كريستيانو رونالدو، وقالت إنه رفض عرضاً للانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

مستقبل البرتغالي يشغل مساحة كبيرة بالإعلام خلال الصيف الجاري بعد الحديث عن عدم رضاه بخصوص ميركاتو مانشستر يونايتد، وبحث وكيله جورجي مينديش عن عروض.

ماذا قالت آخر التقارير عن رونالدو؟

صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية قالت إن رونالدو تلقى عرضاً من فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي من ضمن ملاكه أسطورة يونايتد السابق ديفيد بيكهام.

وأضاف التقرير أن عرض بيكهام قوبل مباشرة بالرفض من اللاعب وناديه الذي أعلن أن البرتغالي ليس للبيع من الأساس.

ما هي خطط يونايتد بخصوص رونالدو؟

وذكرت "ديلي ستار" أن يونايتد عازم على تمديد عقد رونالدو ولن يسمح له بالرحيل خلال الصيف الجاري، ويراه قطعة أساسية في فريقه.

وأردفت الصحيفة أن إريك تين هاج، مدرب الفريق الجديد، سيجتمع مع رونالدو في الأيام المقبلة ويعرض عليه شارة قيادة الفريق بدلاً من هاري ماجواير ليؤكد له على أهميته.

وارتبط نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق بعدة أندية مؤخراً، وعلى رأسها بايرن ميونخ وتشيلسي، بالإضافة لإمكانية العودة لإيطاليا من بوابة روما.

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