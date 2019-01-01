تقارير | روما يقترب من ضم ماريانو بشرط

ماريانو خارج الحسابات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية استعداد روما الإيطالي للتحرك من أجل ضم ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد.

يأتي ذلك حل رحيل باتريك شيك مهاجم الذئاب، في وقت تؤكد به صحيفة اس الإسبانية أن ماريانو قد منح روما الضوء الأخضر.

على الناحية الأخرى يؤكد الصحفي الإيطالي ماتيو بيدروسي أن ماريانو هو الخيار الأول لروما في الوقت الحالي.

ووفقاً للتقارير، فإن شيك في مفاوضات مع لايبزيج الألماني، فيما يبتعد موناكو عن ماريانو، متجهاً لإسلام سليماني مهاجم ليستر سيتي.

يذكر أن ماريانو سجل 4 أهداف في 19 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الماضي.