تقارير – روما أنهى صفقة مانشيني والإعلان الخميس المقبل

روما يدعم خط دفاعه بالشاب الإيطالي لاعب أتلانتا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نادي روما حسم صفقة المدافع جانلوكا مانشيني، لاعب أتلانتا، ويتبقى الإعلان الرسمي.

ووفقاً لشبكة سكاي، فإن إدارة الجيالوروسي، ستقوم بدفع 2 مليون يورو للحصول على اللاعب إعارة لمدة عام، مع الزامية دفع بقيمة 19 مليون يورو و5 مليون مكافآت.

وأكدت صحيفة لاجزيتا ديللو سبورت، أن اللاعب صاحب الـ 23 عاماً، سيخضع للكشف الطبي يوم الخميس، قبل توقيع العقد لخمس سنوات وقيمته 10 مليون يورو.

وساهم مانشيني في تأهل أتلانتا الموسم السابق إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل معهم المركز الثالث برصيد 69 نقطة، وبفارق الأهداف عن انتر صاحب المركز الرابع.

بينما سيلعب روما في الدوري الأوروبي، إذ أنه احتل المركز السادس برصيد 66 نقطة وبفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الخامس.

🗞️وفقًا لتقارير صحفية: برشلونة قدم عرضًا لباريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار مقابل 40 مليون يورو + كوتينيو وديمبلي



وباريس لن يقبل بأي عرض أقل من 222 مليون يورو 😳 pic.twitter.com/kkWYWYcPDG — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

الجدير بالذكر أن مانشيني الذي يشغل مركز الظهير الأيمن مع أتلانتا الموسم الماضي، 30 مباراة في بطولة الدوري سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفين.