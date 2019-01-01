تقارير.. روبيرتسون على رأس رغبات برشلونة في ميركاتو الصيف

مدافع ليفربول أندرو روبيرتسون على رادار النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يريد التعاقد مع مدافع ليفربول أندرو روبيرتسون في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب روبيرتسون مع ليفربول منذ صيف عام 2017 قادمًا من فريق هال سيتي، ليصبح أحد أهم أعمدة الريدز.

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اللاعب البالغ من العُمر 25 عامًا صنع 13 هدفًا هذا الموسم مع ليفربول في مختلف المسابقات، ليصبح محط أنظار برشلونة، الذي لعب أمامه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي شهد تفوق كتيبة المدرب يورجن كلوب في ريمونتادا تاريخية والتأهل للنهائي القاري للعام الثاني على التوالي.

ويدخل اللاعب الأسكتلندي في دائرة اهتمامات البلوجرانا، لإعادة الفريق لمنصات التتويج الأوروبية عقب التتويج بالليجا.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا هذا الشهر في نهائي كأس الملك، بينما سيواجه ليفربول فريق توتنهام هوتسبر في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل.