تقارير: رمضان صبحي سيكون بديلًا للاعب المقاولون بمنتخب مصر

رمضان صبحي سيعود لمنتخب مصر من جديد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تعرض طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، لإصابة تسببت في خضوعه لتدخل جراحي في الغضروف، الأمر الذي سيجعله يغيب عن معسكر منتخب مصر المقبل.

منتخب مصر سيدخل في معسكرًا خلال شهر مارس المقبل، استعدادًا لمواجهة النيجر بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر، وأيضًا مواجهة نيجيريا الودية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رمضان صبحي، لاعب الأهلي، سيكون بديلًا للاعب المقاولون العرب، طاهر محمد طاهر، خلال معسكر المنتخب المقبل.

رضا شحاتة "مدرب عام فريق الجونة": أحمد حمدي لاعب مهاري، لذلك لا نقيده بتعليمات في الملعب، نعطي له الحرية ليفعل ما يشاء.. مثل شيكابالا مع الزمالك في فترة تألقه 🗣️ pic.twitter.com/HDW22LCCkn — جول مصر (@goaleg) February 20, 2019

الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، أبدى اهتمامه بلاعب الأهلي رمضان صبحي، بعدما استعاد جزء كبير من لياقته خلال الفترة الماضية، بعد المشاركة في المباريات.

رمضان صبحي انضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من هادريسفيلد الإنجليزي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

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يأتي اقتراب انضمام رمضان صبحي للمنتخب، لأنه واحدًا من العناصر الأساسية للفراعنة على مر السنوات الماضية، ولكن استبعاده جاء بسبب قلة مشاركاته مع فريقه الإنجليزي.