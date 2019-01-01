تقارير .. رقم 9 سبب اعتزال عبدالرزاق حمد الله دوليًا

حمد الله مهاجم النصر السعودي قرر إنهاء مشواره الدولي مبكراً

مازالت أنباء الاعتزال الدولي للاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي، تُلقي بظلالها على الساحة الرياضية سواء السعودية أو المغربية.

اللاعب المغربي الذي يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة إجازة فجر مفاجأة بإعلان الاعتزال الدولي وهو ما كان صادمًا لبعض الجماهير.

حمد الله مهاجم النصر السعودي قرر إنهاء مشواره الدولي مبكراً في قرار كان غير متوقعًا لدى الكثير من عشاق الكرة المغربية.

المغربي عبدالرزاق حمد الله كتب عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لقد قررت أن اعتزال اللعب دوليا".

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فأن مهاجم العالمي قرر الاعتزال دوليًا، بعدما طلب الحصول على رقم 9 قبل الانضمام لصفوف أسود الأطلسي، وهو ما جعل المدير الفني البوسني وحيد خليلوزيتش يرفض طلبه.

التقارير أشارت إلى أن رفض مدرب أسود الأطلسي طلب حمد الله كان سببًا في حسم موقفه باعتزال اللعب الدولي.

لماذا قرر عبدالرزاق حمد الله اعتزال اللعب الدولي مع المغرب؟

يُذكر أنه خلال الأشهر الأخيرة، عانى حمد الله من علاقة شابها التوتر مع منتخب المغرب على فترات مختلفة، لاسيما غيابه عن المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.