تقارير .. رسائل خاصة لعلي لطفي ومحمود كهربا قبل قمة الأهلي والزمالك

مدرب حراس الأهلي يوجه رسائل مهمة لعلي لطفي

أكدت تقارير صحفية، على أن البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، حرص على عقد جلسة مع علي لطفي حارس مرمى الفريق، قبل مواجهة القمة أمام الزمالك.

الأهلي سيواجه الزمالك مساء اليوم الأحد، بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

أوباما وأفشة .. "كوكتيل" مهارات وأدوار تكتيكية مهمة، لكن من الأفضل بينهما؟

وأشار موقع "يلا كورة" إلى أن يانكون عقد جلسة مع علي لطفي، من أجل تحفيزه ومنحه الثقة وبعض التعليمات، لكي يكون جاهزًا لحراسة مرمى الأهلي أمام الزمالك.

علي لطفي يشارك بدلًا من محمد الشناوي الذي يعاني من الإصابة بفيروس كورونا منذ أيام.

وأضاف الموقع أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عقد جلسة هو الآخر مع محمود عبد المنعم "كهربا"، ومنحه بعض التعليمات من أجل ضبط النفس وعدم الانسياق وراء أي استفزازات أو افتعال أي مشاكل".

وفي النفس السياق، أصبح رامي ربيعة مدافع الفريق جاهزًا للمشاركة في المباراة، بعد أن كان يعاني من إصابة بالتواء خفيف في الكاحل، ليتعافى من الآلام التي كان يعاني منها.